وسجّل أهداف الفريق التركي كل من حسن علي كالديريم (26) ويوسف ندايشيميي (67) وستيفان كينغسلي بالخطأ في مرماه (75) وبيركاي أوزكان (82).

وضمن منافسات المجموعة الأولى، تعادل فيورنتينا الإيطالي مع أر إف إس اللاتفي 1-1.

وحقق فياريال الاسباني فوزًا مثيرًا وقاتلا على ضيفه ليخ بوزنان البولندي 4-3 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل أوستريا فيينا النمسوي سلبًا مع بئر السبع.

وفي المجموعة الثانية، فاز أندرلخت البلجيكي على ضيفه سيلكبورغ الدنماركي 1-صفر.

وفي المجموعة الرابعة تعادل نيس مع ضيفه كولن بهدف لمثله. المباراة التي تأخر انطلاقها قرابة ساعة بسبب مواجهات بين جماهير الفريقين عرفت تقدم الضيوف بهدف أحرزه شتيفان تيغيس في الدقيقة 19 قبل أن يعدل الجزائري أندي دولور النتيجة لنيس من علامة الجزاء في الدقيقة 62.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل سلوفاكو التشيكي مع ضيفه بارتيزان الصربي 3-3

وفي المجموعة السابعة، تعادل بلكاني الكوسوفي 1-1 مع كلوج الروماني.

