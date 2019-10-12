وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي أداء ونتيجة رغم أفضلية نسبية لمنتخب لاروخا.

ومع بداية الشوط الثاني ومن هجمة إسبانيةّ منظمة عادت الكرة للاعب أتلتيكو مدريد ساول نيغيز الذي سدد بقوة هدفاً أولاً لإسبانيا، 47.

وبعد الهدف تحسن أداء أصحاب الضيافة، وكافئتهم الكرة حين أعلن الحكم عن ركلة جزاء نتيجة تدخل الحارس الإسباني كيبا العنيف على عبد اللاوي فسجلها جوشوا باقتدار هدف التعادل 90+4.

وهي المرة الأولى التي يهدر فيها منتخب إسبانيا نقاطاً في هذه التصفيات بعد أن حقق الفوز في مبارياته الست الأولى.

وفي مباراة أخرى من المجموعة ذاتها، حققت السويد نتيجة كبيرة على حساب مستضيفتها مالطا 4-0، ورومانيا خارج أرضها على جزر فارو 3-0.

وسجل أهداف المنتخب السويدي ماركوس دانيالسون في الدقيقة 11 وسيباستيان لارسون (هدفين) من ركلتي جزاء ي الدقيقتين 58 و71 وأندريه أجيوس، لاعب مالطة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66.

ويلتقي المنتخب السويدي مع ضيفه الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات، فيما يلتقي منتخب مالطة مع مضيفه جرز فارو في ذات اليوم.

وبات ترتيب المجموعة على الشكل التالي: 1- إسبانيا (19 نقطة)، 2- السويد (14 نقطة)، 3- رومانيا (13 نقطة)، 4- النرويج (10 نقط)، 5-مالطة (3 نقاط)، جزر فارو (0).

أهداف مباراة إسبانيا والنرويج

نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

- د 90+4 جوشوا كينغ يسجل التعادل للنرويج في الرمق الأخير من ركلة جزاء بعدما تسبب بها كيبا

- رغم تحسن أداء النرويج إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتسجيل التعادل.

-هدف د 47 ساول نيغيز يفتتح التسجيل لإسبانيا من تسديدة قوية

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- د 39 عبد اللاوي يسدد كرة قوية لكن كيبا يمسكها باقتدار.

- د 22 لعبة جميلة من عبد اللاوي رفعها لجوشوا كينغ الذي ارتقى إليها برأسه لكن حارس إسبانيا كيبا كان صاحياً

- أصبح كابتن منتخب إسبانيا وريال مدريد سيرخيو راموس أكثر لاعب يمثل لاروخا بـ168 مباراة متخطياً رقم زميله السابق إيكر كاسياس.

- بعد مرور عشر دقائق، إسبانيا تسيطر بشكل شبه كامل على اللعب لكنها لازالت بعيدة عن الخطر الحقيقي.

- الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر يطلق صافرة بداية اللقاء