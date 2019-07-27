توج المنتخب الإسباني بلقب بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره البرتغالي في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، السبت في أرمينيا.

أحرز هدفي المنتخب الإسباني فاران توريس جناح فالنسيا في الدقيقتين 34 و51 على التوالي.

وعززت إسبانيا انفرادها بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب أعوام (1995- 2002 - 2004 - 2006 - 2007 - 2011 - 2012 - 2015 - 2019)، متفوقة على فرنسا التي أحرز شبابها 7 ألقاب سابقة آخرها عام 2016، فيما فازت البرتغال بكأس البطولة في ثلاث مناسبات سابقة آخرها عام 2018.

وأحرز البرتغالي غونسالو راموس لقب الهداف برصيد 4 أهداف، علماً بأن البطولة بشكل عام شهدت تسجيل 37 هدفاً في 15 مباراة بمتوسط بلغ 2.47 هدفاً في المباراة.

