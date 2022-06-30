إسبانيا تبلغ نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما للشابات من قبل beIN SPORTS June 30, 2022 20:01 0:46 دقيقة بلغت إسبانيا نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 19 عاما للشابات بالفوز على المنتخب التشيكي المستضيف بخمسة أهداف دون مقابل ضمن المجموعة الأولى. تقارير إخبارية إسبانيا بطولة أوروبا تحت 19 عاماً للشابات -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة باريس سان جيرمان يضمّ البرتغالي فيتينيا إلى صفوفه 1:01 دقيقة كلاتنبورغ يتحدّث عن مشروعه لتطوير التحكيم المصري 0:32 دقيقة الفيتنامي نغويين كوانغ هاي محطّ الأنظار في فرنسا 0:34 دقيقة تقارير - توتنهام يقترب من التعاقد مع ريتشارليسون 0:56 دقيقة باشاكشهير يضمّ الدولي الجزائري أحمد توبة إلى صفوفه 4:48 دقيقة نادال يسير بثبات في بطولة ويمبلدون 0:41 دقيقة ذهبية جديدة من نصيب الصين 0:46 دقيقة إسبانيا تبلغ نصف النهائي 1:22 دقيقة التعادل يحسم مواجهة فرنسا وإيطاليا 0:41 دقيقة شفيونتيك تواصل طريقها بنجاح في ويمبلدون