وعُلّقت مهام لو غريت من قبل الهيئة التنفيذية الاستثنائية للاتحاد.

لوغريت (81 عاماً) الذي تسلم رئاسة الاتحاد في 2011 وتنتهي فترته الحالية في 2024، اضعفته تصريحات جدلية طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان.

ويجب أن تستمر الفترة الموقتة "حتى انعقاد الهيئة التنفيذية المقبلة بعد نشر تقرير التدقيق" حيال عمل وأداء الاتحاد بطلب من وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي "اختار نويل لو غريت بالاتفاق مع الهيئة التنفيذية للاتحاد المنعقدة اليوم في باريس، الانسحاب من مهامه كرئيس للاتحاد حتى الاعلان النهائي عن التدقيق الذي تقوم بها وزارة الرياضة وفي انتظار تحليله من قبل الهيئة التنفيذية للاتحاد".

وكان لو غريت، عمدة غانغان السابق في منطقة بريتاني، أقرّ الاثنين، بـ"تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدمًا له "اعتذارًا شخصيًا".

ووفقاً للوائح، وحدها الجمعية العمومية الاستثنائية، بدعوة من ربع أعضاء الهيئة التنفيذية، يمكنها التصويت لإقالة الرئيس.