إرلينغ براوت هولاند نجم بوروسيا دورتموند في حوار خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 21:14 16:22 دقيقة شاهد الحوار الخاص لمهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إرلينغ براوت هولاند مع beIN SPORTS. مقابلات دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند إيرلينغ هولاند -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية 1:02 دقيقة صعوبات كبيرة في تنظيم الـ"يورو" 16:22 دقيقة إرلينغ هولاند في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:48 دقيقة مباريات أندية لندن ومانشستر تُلعب خلف أبواب موصدة 0:34 دقيقة تشيفرين معجب بتحضيرات قطر لاستضافة المونديال 0:47 دقيقة رابطة الـ"بريمرليغ" ترفض مقترح رفع عدد التبديلات 9:08 دقيقة هالغريمسون وأحمد فتحي يتحدثان عن النهائي 10:32 دقيقة تشافي والهيدوس يتحدثان عن نهائي كأس أمير دولة قطر 7:39 دقيقة استبعاد روسيا عن المشاركات الدولية لمدة عامين