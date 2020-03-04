إجراء احترازي في الإمارات للحد من خطر "كورونا" March 4, 2020 16:00 0:34 دقيقة أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا أعلن فيه إقامة جميع مباريات كرة القدم في البلاد من دون جمهور في إطار الوقاية من فيروس كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة ليون (1)/ باريس سان جيرمان (1) – التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراتا الترجي والنجم في دوري الأبطال بالجماهير 1:22 دقيقة باخ يرفض الحديث عن "إلغاء أو تأجيل" أولمبياد طوكيو 0:27 دقيقة تعديلات على بروتوكول الـ"ليغ 1" 0:45 دقيقة إيقاف البحرينية روث جيبيت لأربع سنوات 0:38 دقيقة إلغاء بطولة آسيا للرغبي بسبب فيروس كورونا 1:37 دقيقة بلانكو يثق بالحد من تفاقم انتشار فيروس "كورونا" 0:51 دقيقة تأجيل التصفيات الأولمبية لكرة السلة للثلاثيات 0:34 دقيقة إجراء احترازي في الإمارات للحد من خطر "كورونا" 4:32 دقيقة إرجاء مباراة نابولي وإنتر في كأس إيطاليا