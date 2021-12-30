وزيرة الصحة كارولينا دارياس قالت في مؤتمر صحافي إنّ الملاعبَ الخارجية، التي لم يكن لديها في السابق حدوداً للمتفرجين، يمكنها الآن استخدام ما يصل إلى خمسة وسبعين في المائة من سعتها الإجمالية، أما الأماكن الداخلية يمكن أن تستخدم خمسين بالمائة من سعتها بدلاً من ثمانين بالمائة، وسيكون ارتداءُ أقنعة الوجه إلزاميًا.

