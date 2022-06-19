إجراءات تساعد مرضى عمى الألوان لمشاهدة المباريات في إنكلترا من قبل beIN SPORTS June 19, 2022 14:46 4:44 دقيقة اعتباراً من الموسم المقبل سيتم تطبيق مجموعةٍ من القرارت والإجراءات التي تصب في مصلحة المصابين بعمى الألوان وذلك لتمكينِهم من الاستمتاع بمشاهدة كرة القدم داخلَ الملاعب في مباريات الدوريات الإنكليزية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة الغامدي يعبّر عن سعادته بالفوز 14:31 دقيقة مراسم تتويج المنتخب السعودي بكأس آسيا تحت 23 عاماً 5:26 دقيقة المنتخب السعودي يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 0:38 دقيقة الاتحاد الليبي يفسخ عقد الكوكي ويعين الحمادي 1:08 دقيقة رونالدينيو وروبيرتو كارلوس في مباراة استعراضية 0:36 دقيقة فريق برشلونة للسيدات يضم الإنكليزية لوسيا برونز 1:11 دقيقة فوز عريض لفرنسا على سلوفاكيا في بطولة أوروبا 4:44 دقيقة إجراءات تساعد مرضى عمى الألوان لمشاهدة المباريات 0:24 دقيقة هل تجتذب الرياضات الإلكترونية أوزيل بعد الاعتزال؟ 0:42 دقيقة أرنولد يعترف بوجود أخطاء في إدارة مانشستر يونايتد