نادي هاماربي نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية في تويتر أعلن فيها أن النجم السويدي بات مستثمرا في النادي بعد شرائه لخمسين بالمئة من أسهم شركة "آي إي دجي" AEG الأمريكية أحد المساهمين في النادي والتي تمتلك كذلك نادي لوس أنجليس غالاكسي .

