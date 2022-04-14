ويمنّي الفريق الهولندي النفس بالعبور إلى الدور ما قبل النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي، و يعوّل في ذلك على مؤازرة أنصاره.

مباراة بي إس في أيندهوفن وليستر سيتي - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة أيندهوفن وليستر اليوم الخميس على الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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