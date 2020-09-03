أينتراخت فرانكفورت يمدّد عقد مدربه "هوتار" حتى 2023 September 3, 2020 17:44 0:25 دقيقة أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت تمديد عقد مدربه النمساوي أدي هوتار حتى عام 2023. تقارير إخبارية تمديد عقد أينتراخت فرانكفورت أدي هوتار -آخر الفيديوهات 4:59 دقيقة دوري الأمم: إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا 3:20 دقيقة إيرلندا تقتنص التعادل من بلغاريا 4:39 دقيقة فوز ثمين لروسيا على صربيا 3:21 دقيقة أوكرانيا تستهل مشوارها بفوزها على سويسرا 0:37 دقيقة أنس جابر تواصل التألّق في أميركا المفتوحة 1:21 دقيقة السد يهزم الخريطيات بخماسية 0:44 دقيقة أندية البريمييرليغ ترفض مقترح "التبديلات الخمسة" 0:27 دقيقة أودينيزي يضم المدافع آويان من ألكمار 0:35 دقيقة شابوفالوف يعبر دون مشاكل إلى الدور الثالث 0:27 دقيقة أستون فيلا يتعاقد مع كاش لخمسة مواسم