أياكس يمدد عقد مديره الرياضي أوفرمارس December 9, 2021 10:43 3:11 دقيقة أعلن أياكس تمديد عقد مديره الرياضي مارك أوفرمارس إلى غاية 2026. ويعتبر أوفرمارس إحدى ركائز النادي الهولندي الكبير وقد أسهم في نجاح الفريق أوروبياً في الأعوام الأخيرة. تقارير إخبارية أياكس -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة أياكس يمدد عقد مديره الرياضي أوفرمارس 1:04 دقيقة انتصار بالستة لسيدات سان جيرمان في دوري الأبطال 1:24 دقيقة ناغلسمان: نحن نريد أن نكون الأفضل 2:04 دقيقة تشافي: "علينا أن ننطلق في عهد جديد" 3:39 دقيقة ليل وسالزبورغ إلى ثمن النهائي 2:59 دقيقة نسر بنفيكا يقبض على بطاقة العبور 2:57 دقيقة مواجهة يونايتد ويونغ بويز تنتهي بالتعادل الإيجابي 5:47 دقيقة تعادل مثير مع زينيت يُجبر تشيلسي على الوصافة 2:59 دقيقة يوفنتوس يغلب مالمو ويقتنص الصدارة 3:10 دقيقة مشتل اللجنة العليا للمشاريع والإرث..واحة خضراء