أياكس يكشف عن خليفة تين هاغ من قبل beIN SPORTS May 12, 2022 16:24 0:39 دقيقة أعلن نادي أياكس أمستردام، بطل الدوري الهولندي، اليوم الخميس تعيين ألفريد شخرودر مدربا للفريق بعقد يمتد حتى 2024 مع إمكانية تمديده لعام آخر. تقارير إخبارية أياكس ألفريد شخرودر إريك تين هاغ -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة كأس العالم تبدأ جولتها الترويجية في الإمارات 0:40 دقيقة اليويفا يحذر من شراء التذاكر المباعة أو المزورة 0:28 دقيقة دجوكوفيتش يعبر إلى ربع نهائي دورة روما 0:39 دقيقة أياكس يكشف عن خليفة تين هاغ 1:09 دقيقة زفيريف وتسيتسيباس إلى ربع نهائي روما 0:58 دقيقة الدوري الماسي - معتز برشم يؤكد أهمية جولة الدوحة 2:56 دقيقة اختتام أعمال كونغرس الـ"يويفا" 1:23 دقيقة جيانماركو تامبيري في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:55 دقيقة فياريال يعلن عن خطط تطوير ملعب لا سيراميكا 0:45 دقيقة beIN SPORTS في قلب الحدث