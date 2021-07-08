أوليفر كان: "طموح بايرن ميونيخ هو اللعب دائما من أجل الألقاب" من قبل beIN SPORTS July 8, 2021 17:45 1:00 دقيقة أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ أوليفر كان، أن طموح النادي البافاري هو اللعب دائما من أجل الألقاب مضيفا أن الإدارة مقتنعة بقدرة المدرب يوليان ناغلسمان على تحقيق أهداف النادي. مقابلات أوليفر كان بايرن ميونيخ النادي البافاري يوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة راموس يختار سان جيرمان لمواصلة مسيرته المميّزة 0:50 دقيقة الألماني بوليت يحرز المرحلة الثانية عشرة 0:29 دقيقة بليشكوفا تضرب موعداً مع بارتي في نهائي "ويمبلدون" 1:00 دقيقة كان: "طموح بايرن هو اللعب دائما من أجل الألقاب" 2:47 دقيقة تعاقد سان جيرمان مع راموس مصدر سعادة في فرنسا 0:34 دقيقة ريال مدريد يمدد عقد ناتشو 0:40 دقيقة ديشان سيستمر مدرباً لفرنسا في مونديال قطر 2022 0:33 دقيقة بارتي تقصي كيربر وتبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى 0:53 دقيقة أولمبياد طوكيو سيقام دون جماهير 0:32 دقيقة الاتحاد الروسي لكرة القدم يقيل المدرب تشيرتشيسوف