أولمبياكوس يفسخ عقد خاميس رودريغيز من قبل beIN SPORTS April 13, 2023 14:59 0:39 دقيقة أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني عن فسخ عقد الكولومبي خاميس رودريغيز بالتراضي بعد 6 أشهر من الانضمام إليه قادماً من الريان القطري. تقارير إخبارية خاميس رودريغيز أولمبياكوس اليوناني -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة تسيتسيباس إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو 0:41 دقيقة بايرن يبعد ماني عن مباراة هوفنهايم بسبب سوء السلوك 0:30 دقيقة النصر السعودي يقيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا 0:39 دقيقة أولمبياكوس يفسخ عقد خاميس رودريغيز 2:52 دقيقة روما يحلّ ضيفًا ثقيلاً على فاينورد 2:17 دقيقة سبورتينغ في اختبار صعب على أرض يوفنتوس 3:26 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وإشبيلية 0:34 دقيقة مواجهة منتظرة بين وست هام يونايتد وغينت 2:55 دقيقة بن ناصر: "هدف استثنائي وخاص" 1:38 دقيقة لامبارد: "هناك خيبة أمل بعد الخسارة"