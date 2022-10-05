وسبق لأوكرانيا التي تقاوم منذ حوالي 6 أشهر غزو روسيا لأراضيها أن نظمت بالتعاون مع بولندا نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2012، واستضافت أيضاً في عام 2018 نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف.

وفي بداية شهر آب/ أغسطس أعلنت دول الأرجنتين والأوروغواي وتشيلي والباراغواي التقدم بملف مشترك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أنّ بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030، حسب وسائل إعلام مصرية.

وكانت إسبانيا والبرتغال أعلنتا في حزيران/يونيو 2021 ترشيحهما المشترك لاستضافة نسخة 2030.



وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان "يهدف المشروع إلى أن يكون مصدر إلهام للمجتمع عبر كرة القدم، من خلال إطلاق رسالة تضامن وأمل". تابع أن هذا الدمج "يحظى بدعم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين" رئيس يويفا.

وبحسب الاتحاد البرتغالي للعبة، فإن ضم أوكرانيا "ستُناقش شروطه وتُحدّد في الوقت المناسب".

وقال رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس "المقر المؤسسي في مدريد، المقر الإداري في لشبونة. سينضم إلينا الآن الوفد الأوكراني... يجب أن نكون سعداء بهذا الخبر".

الجدير بالذكر أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما تستضيف قطر نسخة 2022 بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر.