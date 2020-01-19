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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

أوزبكستان تغلب الإمارات وتبلغ نصف النهائي

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لم يجد منتخب أوزبكستان حامل اللقب صعوبة تذكر في تخطي نظيره الإماراتي 5-1، وبلوغ نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في تايلاند اليوم الأحد.

beIN SPORTS

وعلى الرغم من تقدم الأبيض الإماراتي بهدف في الدقيقة 13 سجله زياد العامري، إلا أن حامل اللقب عاد ورد بقوة بأهداف أليجانوف إلخومجون 15، إسلومجون كوبيلوف 25 من ركلة جزاء، أوبيك بوزوروف 40، جاسوربيك ياخشيبويف 84، ونوريلو توختاسينوف 90+3.

وفي المربع الذهبي، سيقابل منتخب أوزبكستان نظيره السعودي الأربعاء المقبل على بطاقة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، فيما الخاسر سيلعب مع الخاسر من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية (نصف النهائي الثاني)، وسيفوز صاحب المركز الثالث ببطاقة العبور إلى العرس الأولمبي إضافة للأول والثاني بكل تأكيد.

 

 

 

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