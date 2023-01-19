أنييلي ينتقد مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم January 19, 2023 10:31 2:42 دقيقة هاجم رئيس نادي يوفنتوس المستقيل أندريا انييلي مؤسسة َ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤكداً أنّ كرة القدم الأوروبية تعيش أزمة في التسيير. مقابلات يوفنتوس أندريا أنييلي -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة الأجواء داخل مسرح نهائي "خليجي 25" 2:19 دقيقة إقامة نهائي "خليجي 25" في موعده 2:59 دقيقة استياء كبير من مردود المنتخب التونسي 0:55 دقيقة السماح للحكام بشرح قراراتهم! 2:42 دقيقة أنييلي ينتقد مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 6:10 دقيقة آخر أخبار نهائي "خليجي 25" 3:39 دقيقة مان سيتي لمصالحة جماهيره من بوابة توتنهام الجريح 2:01 دقيقة أدامز يمنح ممفيس فوزه الـ11 توالياً 7:53 دقيقة بروكسبي يقصي رود من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 3:11 دقيقة مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع كريستال بالاس