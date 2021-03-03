أنوما يصف اتفاق دعم موتسيبي "بالمبدئي" March 3, 2021 19:11 0:56 دقيقة أكد جاك أنوما المرشحُ لرئاسة الاتحاد الفريقي لكرة القدم، أن الاتفاقَ حول دعم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي هو اتفاقٌ مبدئي وليس نهائي، مشيرا إلى أن أيا من المرشحين يمكنه الانسحاب من هذا الاتفاق والتوجه إلى صناديق الاقتراع. تقارير إخبارية انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة إبراهيموفيتش: الخلاف مع لوكاكو منحصر في أرض الملعب 0:56 دقيقة أنوما يصف اتفاق دعم موتسيبي "بالمبدئي" 0:43 دقيقة السد يبلغ نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 1:02 دقيقة لايوفيتش يطيح بميدفيدف من بطولة روتردام 0:38 دقيقة يوفنتوس يفعِّل بند شراء الأميركي ماكيني من شالكه 0:19 دقيقة سان جيرمان يعلن إصابة كين بفيروس كورونا 0:27 دقيقة أزارينكا إلى ربع نهائي بطولة قطر توتال 3:55 دقيقة ترقب في إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف اليورو 3:38 دقيقة نجوم يافعة ستكون تحت المجهر في اليورو 2:38 دقيقة بلباو جاهزة وإسبانيا منافس جدي على اللقب