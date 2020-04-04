أنصار باريس سان جيرمان يتطوعون لمكافحة وباء كورونا من قبل beIN SPORTS April 5, 2020 00:15 2:36 دقيقة على غرار بقية الفاعلين، جمعيات الأنصار أو "الألتراس" تنضم إلى البقية من أجل المساهمة في جهود مكافحة انتشار وباء كورونا. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 2:36 دقيقة أنصار سان جيرمان يتطوعون لمكافحة وباء كورونا 0:36 دقيقة الاتحاد الفرنسي سيستمر بدعم أندية درجات الهواة 0:35 دقيقة تيدروس أدهانوم يُشيد بالإعلامي محمد سعدون الكواري 1:12 دقيقة روبن يشارك زملاءه السابقين التمرينات المنزلية 2:40 دقيقة تقارير إعلامية تنفي تجديد ريال مدريد عقد حكيمي 0:36 دقيقة فرانكفورت يعود إلى التدريبات وسط تدابير احترازية 0:39 دقيقة رفع الحظر عن البث المباشر لمباريات الساعة الثالثة! 1:03 دقيقة ليفربول يفرض بطالة جزئية ويفاوض لتخفيض الرواتب 4:54 دقيقة ريال مدريد يستعد للنسج على منوال برشلونة 0:53 دقيقة أولمبيك مرسيليا يساهم في "المد التضامني"