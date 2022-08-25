وقال المدرب الخبير حول فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي: "ليس هناك خلطة سحرية، هي دائماً أولها وآخرها حبي وشغفي باللعبة وجودة اللاعبين والأخص الموسم الماضي كان موسماً متميزاً صنعنا شراكة بناءة وأسست لعلاقة مميزة بيننا، فكان هذا المزيج بين خبرتي كمدرب وقوتهم كلاعبين".

وبخصوص لاعبه وقائد ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة أغدق أنشيلوتي في مديح لاعبه الفذ فقال: "كريم بنزيمة يثير إعجاب كل شخص، هو ليس هدافاً فقط بل صانع ألعاب، يلعب كرة القدم بحب وشغف ولديه طباع شخصية مميزة مقارنة بالموسم الماضي طور مهاراته الكروية، لديه رؤية مميزة وخبرة وهو قائد وصديق لي بأـتم معنى الكلمة، لكن بكل صراحة لا أضعه بالتشكيلة لأنه صديقي بل لأنه يستحق. الكل محظوظ بكريم".