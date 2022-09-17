أندي ديلور يعود إلى قائمة المنتخب الجزائري من قبل beIN SPORTS September 17, 2022 14:49 0:42 دقيقة تصدر أندي ديلور القائمة التي أعلنها جمال بلماضي بعد إنهاء الخلاف بينه وبين المدرب عقب اعتذاره عن المشاركة مع المنتخب للتركيز مع ناديه الجديد نيس. تقارير إخبارية المنتخب الجزائري أندي ديلور -آخر الفيديوهات 4:05 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز عقبة وولفرهامبتون دون عناء 0:47 دقيقة ريال مدريد يكمل تحضيراته للديربي 0:51 دقيقة برافو يعتذر لفينيسيوس عقب تصريحاته المسيئة 0:42 دقيقة أندي ديلور يعود إلى قائمة المنتخب الجزائري 2:04 دقيقة الاتحاد القطري يطلق حملة ترويجية لدعم المنتخب 0:58 دقيقة قميص مايكل جوردان يدخل التاريخ 4:07 دقيقة استاد لوسيل ... الأيقونة المستقبلية 0:47 دقيقة مراجعة حسابات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم! 3:08 دقيقة مشجعان فرنسيان في رحلة إلى الدوحة بواسطة الدراجة 3:02 دقيقة ذكريات رائعة للمنتخب المغربي في مونديال 1986