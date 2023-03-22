نشرت حسابات الأندية الأوروبية باللغة العربية تهنئةً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتب حساب برشلونة "مبارك عليكم الشهر الفضيل، رمضان كريم"

بدوره بعث ريال مدريد تهنئةً للعالم الإسلامي بمناسبة الشهر الفضيل.



وكتب حساب الميرينغي: "يتقدّم إليكم نادي ريال مدريد بأحرّ التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير مدريدستاس".

وأرسل نجوم نادي باريس سان جيرمان التهاني للأمة الإسلامية بذات المناسبة.

كما شارك نجوم ليفربول أجواء رمضان من خلال إرسالهم التبريكات لجماهيرهم في الأمة الإسلامية.



