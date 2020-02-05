أندريه شورله يُشيد بمدرب تشيلسي فرانك لامبارد من قبل beIN SPORTS February 5, 2020 14:03 1:00 دقيقة أكد الألماني أندريه شورله المهاجم السابق لتشيلسي والحالي لسبارتاك موسكو الروسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS، أن فرانك لامبارد مدرب شاب ويجب منحه المزيد من الوقت لكي يطور الفريق مستقبلاً، وأشار شورله إلى أنه يستمتع بخوض تحد جديد مع سبارتاك في روسيا . مقابلات فرانك لامبارد تشيلسي الإنكليزي أندريه شورله -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة أندريه شورله يُشيد بمدرب تشيلسي فرانك لامبارد 3:28 دقيقة أوليمبيا.. أكثر من مجرد نسر في لاتسيو 10:21 دقيقة موجز الأخبار 4:44 دقيقة فيروس كورونا يشكل قلقا كبيرا لمنظمي أولمبياد طوكيو 4:33 دقيقة برشلونة - هل يدفع أبيدال ثمن تصريحاته المثيرة ؟ 0:23 دقيقة إصابات ديمبيلي مع برشلونة.. للقصة بقية 0:39 دقيقة برشلونة..أبيدال يصرّح وميسي يردّ بقوة 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:48 دقيقة ليبرون يمنح جماهير ليكرز بسمة نادرة 0:26 دقيقة ليفربول إلى الدور الخامس بتشكيلة يافعة قياسية