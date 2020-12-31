أنجيلو غابرييل .. اسم واعد في الكرة البرازيلية من قبل beIN SPORTS December 31, 2020 18:22 3:20 دقيقة بات أنجيلو غابرييل الاسمَ الواعد الأبرزَ في صفوف سانتوس، النادي الذي أنجب نجوماً في مقدمتهم الأسطورة بيليه ونيمار وروبينيو. تقارير إخبارية ميركاتو سانتوس -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة أنجيلو غابرييل .. اسم واعد في الكرة البرازيلية 0:41 دقيقة عقوبة كبيرة في حق كافاني مهاجم مانشستر يونايتد 1:53 دقيقة ريال سوسييداد يستعيد نغمة الانتصارات 0:44 دقيقة إصابة 4 لاعبين في الأهلي المصري بفيروس كورونا 1:16 دقيقة الخور يضمّ المغربي إسماعيل الحداد إلى صفوفه 0:34 دقيقة إنتر يُعير ناينغولان لكالياري 0:26 دقيقة الزمالك المصري يجدّد عقد نجمه "شيكابالا" 0:48 دقيقة نادي قطر يتعاقد مع اللاعب الدولي العراقي بشار رسن 0:30 دقيقة دومينيك يقود تدريبات نانت 2:45 دقيقة قطر تسير بخطى حثيثة لاستضافة كبرى البطولات