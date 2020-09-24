أنباء عن طلب فايلر الرحيل عن الأهلي من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 16:01 0:42 دقيقة ذكرت تقارير إعلامية أن المدرب ريني فايلر طلب الرحيل عن الأهلي المصري بعد نهاية مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا. تقارير إخبارية الأهلي المصري -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة أنباء عن طلب فايلر الرحيل عن الأهلي 8:23 دقيقة اعتماد التبديلات الخمسة في المسابقات الأوروبية 3:14 دقيقة آخر أخبار بعثة الهلال السعودي في الدوحة 2:48 دقيقة مسعود: "تم تطبيق اللوائح المعمول بها في المسابقة" 1:00 دقيقة إخطار لاعبي الهلال وشباب الأهلي بإلغاء المباراة 3:24 دقيقة دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء 0:38 دقيقة باشيكو مدرباً جديداً للزمالك المصري 3:27 دقيقة آخر أخبار مواجهة السوبر الأوروبي 2:58 دقيقة نزال بين بايرن وإشبيلية من أجل السوبر الأوروبي 2:17 دقيقة النصر يحاول الحفاظ على الصدارة من بوابة العين