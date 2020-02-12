وأكد راديو "كادينا سير"، بأن كاسياس قرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني ليكون في نزال انتخابي أمام الرئيس الحالي لويس روبياليس الذي يشرف على دواليب الكرة منذ 17 أيار/مايو 2018.

وأضاف ذات المصدر، بأن حارس ريال مدريد السابق، أبلغ المجلس الأعلى للرياضة عن نيته بخوض غمار السباق الانتخابي.

يذكر أن انتخابات الاتحاد الإسباني لكرة القدم ستكون خلال العام الحالي (2020).

وتعرض "القديس" لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية مع فريق بورتو البرتغالي في أيار/مايو 2019، ونقل على إثرها الى المستشفى.

وأكد الفريق البرتغالي أن "المشكلة القلبية التي تعرض لها تم حلها".

كما أوضح النادي أن الأزمة كانت عبارة عن انسداد "حاد" في الشرايين.

وتكونت لحارس ريال مدريد السابق خبرة نسبية في التسيير الرياضي بعد أن كلّف بمهام تنسيقية، "صلة الوصل بين اللاعبين، المدرب والإدارة"، في فريق بورتو خلال فترة تعافيه من الأزمة القلبية.

وكان قد عرض رئيس نادي بورتو خورخي نونو بينتو دا كوستا على كاسياس البقاء في النادي حتى لو اعتزل اللعب، وقال لصحيفة "أو جوغو" إن "هذه رغبتنا، نريده أن يبقى ضمن هيكلية بورتو، وليس فقط لسنة".