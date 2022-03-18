أمير عبدو يعلن عن قائمة المنتخب الموريتاني من قبل beIN SPORTS March 18, 2022 10:03 2:30 دقيقة عقد المدرب الجديد لمنتخب موريتانيا لكرة القدم القمري أمير عبدو مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله عن تشكيلة من 26 لاعباً استعداداً الاستحقاقات المقبلة. تقارير إخبارية المنتخب الموريتاني -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1:19 دقيقة رودري: "أريد الفوز بدوري الأبطال" 2:30 دقيقة أمير عبدو يعلن عن قائمة المنتخب الموريتاني 2:12 دقيقة الرجاء في تنقل صعب إلى جنوب إفريقيا 2:44 دقيقة قمّة منتظرة بين المريخ والأهلي 3:57 دقيقة وست هام يطيح بإشبيلية ويلحق بركب المتأهلين 0:41 دقيقة إيفرتون يتغلّب على نيوكاسل في الوقت القاتل 3:08 دقيقة روما يعبر إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 3:49 دقيقة ليون إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب بورتو 0:43 دقيقة مرسيليا يجدد فوزه على بازل ويبلغ ربع النهائي