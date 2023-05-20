وانتصرت أميركا على الإكوادور 1-0 يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً المقامة في الأرجنتين.

وسجّل غوميز لاعب ريال سوسييداد الإسباني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي ذات المجموعة فاز المنتخب السلوفاكي على نظيره منتخب فيجي برباعية دون مقابل.

أدم غازي افتتح النتيجة لصالح منتخب سلوفاكيا في الدقيقة السابعة عشرة ليأتي تدعيم النتيجة عن طريق زميله مايت شولغاي في الدقيقة الخامسة والعشرين.

وواصل منتخب سلوفاكيا التسجيل ليضيف أرتور غايدوش الهدف الثالث في الدقيقة السبعين.



ورفع تيموتي جامبور النتيجة إلى رباعية لسلوفاكيا في الدقيقة التاسعة والسبعين.

