وسجل هدف المباراة سيلاس جناكا (71 من ركلة جزاء).

وشهدت المباراة اعتراض شديد من جانب لاعبي نيجيريا وجهازهم الفني على قرار احتساب الحكم المصري محمد معروف ركلة جزاء لمصلحة كوت ديفوار بعد إعاقة أوليسا نداه مدافع نيجيريا لأحد مهاجمي كوت ديفوار وإشهار البطاقة الصفراء الثانية له ما أدّى إلى طرده.

استمرت الاعتراضات بعد تسديد سيلاس جناكا ركلة الجزاء وتصدي الحارس النيجيري للكرة قبل أن تسير على خط المرمى واحتسبها الحكم هدفاً معتبرا الكرة تخطت خط المرمى.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب جنوب إفريقيا سلبياً مع نظيره الزامبي.

كان المنتخب الجنوب إفريقي الأقرب إلى الفوز لا سيما في الشوط الأول، في حين خلا الشوط الثاني من أي فرص حقيقة على المرميين.

وشهدت المباراة أول ظهور للصافرة النسائية في البطولة بعدما أدارتها تحكيمياً الرواندية سليمة موكانسانغا ومعها المغربية فتيحة الجيرمومي كمساعدة أولى.