أمم أوروبا للسيدات: إسبانيا إلى ربع النهائي من قبل beIN SPORTS July 16, 2022 23:37 3:10 دقيقة حجز المنتخب الإسباني مقعداً في ربع نهائي بطولة أمم أوروربا للسيدات بعد فوزه المثير على الدانمارك بهدف دون مقابل في المباراة القوية التي جمعتهما ضمن مباريات المجموعة الثانية. الملخصات -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة أمم أوروبا للسيدات: إسبانيا إلى ربع النهائي 2:51 دقيقة أمم أوروبا للسيدات: ألمانيا بالعلامة الكاملة 0:50 دقيقة سيروندولو يواجه بايس في نهائي بطولة باستاد 0:45 دقيقة تقارير: زينتشينكو بصدد الانتقال إلى أرسنال 1:44 دقيقة بايرن ميونيخ يقدم جميع لاعبيه 3:07 دقيقة سيرة ذاتية مميزة للبولندي ليفاندوفسكي 0:21 دقيقة مروى بوزياني تتأهل إلى نهائي سباق 3000 متر 0:36 دقيقة جمهورية الدومينيكان تحصد ذهبية التتابع المختلط 0:27 دقيقة طواف فرنسا: ماتيوز الأسرع بعد 5 أعوام 0:37 دقيقة مراسلنا يؤكد انتقال مارتينيز إلى مانشستر يونايتد