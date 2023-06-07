أمرابط يتوقع مباراة صعبة أمام وست هام من قبل beIN SPORTS June 7, 2023 11:26 0:40 دقيقة قال المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا إن مواجهة وست هام ستكون صعبة نظرا لقوة المنافس مشيدا بمواطنه وزميله في المنتخب نايف أكرد المتألق في البريمييرليغ. وست هام يونايتد فيورنتينا سفيان أمرابط دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة موسم إيجابي للمغربي نايف أكرد 1:47 دقيقة الاتحاد البرازيلي مصرّ على التعاقد مع أنشيلوتي 1:38 دقيقة مقابلة مع رئيس متحف الأساطير في مدريد 2:11 دقيقة حضور عربي لافت في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 1:46 دقيقة دي بروين: "إنتر لن يكون خصماً سهلاً" 1:16 دقيقة رايس يؤكد استعداد وست هام للفوز بلقب دوري المؤتمر 0:40 دقيقة أمرابط يتوقع مباراة صعبة أمام وست هام 2:23 دقيقة برشلونة يفتتح متحفه الجديد 3:33 دقيقة الأنظار شاخصة نحو المشهد الختامي في براغ 2:43 دقيقة إيتاليانو ومويس يتبادلان الإشادة