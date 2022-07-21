ونجح أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي بقيادة منتخب "أسود التيرانغا" إلى لقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه كما نجح في الصعود بالفريق إلى مونديال قطر حيث جاءت السنغال في المجموعة الأولى مع كلّ من قطر الدولة المستضيفة والإكوادور وهولندا.
وقمنا بتوفير تغطية خاصة للحفل الكبير عبر موقعنا وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى قناتنا الإخبارية.
وتوزعت جوائز الأفضل في إفريقيا بين العديد من اللاعبين والأندية والدول المختلفة مع أفضلية نسبية للسنغال بعد تتويج أسود التيرانغا بلقب كأس أمم إفريقيا وتأهلهم إلى كأس العالم.
وهذه جميع الجوائز التي تمّ توزيعها عبر الحفل:
- منتخب السنغال يحصد جائزة أفضل منتخب في إفريقيا.
- الوداد الرياضي المغربي ينال جائزة النادي الأفضل في إفريقيا للرجال.
- المصري محمد الشناوي ينال جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية.
- السنغالي سار أفضل لاعب شاب في إفريقيا.
- السنغالي عثمان ساخو يحصد جائزة أفضل هدف.
- النيجيرية أسيسات أوشوالا أفضل لاعبة في إفريقيا.
- الجنوب إفريقية ديزاير إليس تنال جائزة (أفضل مدرب) منتخب للسيدات في إفريقيا.
- الغانية بادو تنال جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية وجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا.
- صانداونز أفضل فريق في إفريقيا للسيدات.