ونجح أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي بقيادة منتخب "أسود التيرانغا" إلى لقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه كما نجح في الصعود بالفريق إلى مونديال قطر حيث جاءت السنغال في المجموعة الأولى مع كلّ من قطر الدولة المستضيفة والإكوادور وهولندا.

وقمنا بتوفير تغطية خاصة للحفل الكبير عبر موقعنا وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى قناتنا الإخبارية.

وتوزعت جوائز الأفضل في إفريقيا بين العديد من اللاعبين والأندية والدول المختلفة مع أفضلية نسبية للسنغال بعد تتويج أسود التيرانغا بلقب كأس أمم إفريقيا وتأهلهم إلى كأس العالم.

قاد وطنه لمجد تاريخي! 🌟



🇸🇳 آليو سيسيه يُتوج بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022! 👏



إنجازات لا تُضاهى للمدرب السنغالي! 🙌#CAFAwards2022 pic.twitter.com/eI1UMMN4EQ — #CAFAwards2022 - عربي (@caf_online_AR) July 21, 2022

وهذه جميع الجوائز التي تمّ توزيعها عبر الحفل:



- منتخب السنغال يحصد جائزة أفضل منتخب في إفريقيا.

- الوداد الرياضي المغربي ينال جائزة النادي الأفضل في إفريقيا للرجال.

THEY DID IT AGAIN! 🌟



Wydad AC claim Club of the Year Award for the second successive time! ⚪️🔴



👏𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐀𝐓𝐔𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒!👏#CAFAwards2022 pic.twitter.com/8i3PZrildf — #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022

- المصري محمد الشناوي ينال جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية.

- السنغالي سار أفضل لاعب شاب في إفريقيا.

- السنغالي عثمان ساخو يحصد جائزة أفضل هدف.

- النيجيرية أسيسات أوشوالا أفضل لاعبة في إفريقيا.

- الجنوب إفريقية ديزاير إليس تنال جائزة (أفضل مدرب) منتخب للسيدات في إفريقيا.

- الغانية بادو تنال جائزة أفضل لاعبة في مسابقات الأندية الإفريقية وجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا.

- صانداونز أفضل فريق في إفريقيا للسيدات.