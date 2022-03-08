أليكسيا بوتياس تتحدّث عن المساواة مع الرجال في الرياضة من قبل beIN SPORTS March 8, 2022 17:23 1:51 دقيقة بمناسبة يوم المرأة العالمي جدّدت أليكسيا بوتياس نجمة فريق برشلونة والحائزة على جائزة أفضل لاعبة في العالم على أن هناك المزيد من النضال في رحلة المساواة مع الرجال في الرياضة. مقابلات برشلونة أليكسيا بوتياس يوم المرأة العالمي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة مباراة ليفربول (0) وإنتر (0) – التغطية الخاصة 1:05 دقيقة بولندا إلى نهائي المسار الثاني في تصفيات المونديال 2:37 دقيقة زيادة في طرح أسهم الأندية الإيرانية في البورصة 2:44 دقيقة السد يحسم كلاسيكو الكرة القطرية بفوزه على الريان 0:34 دقيقة قمّة الهلال والمريخ من دون جمهور ! 0:34 دقيقة الاتحاد الروسي لكرة القدم يلجأ إلى الـ"كاس" 1:51 دقيقة بوتياس تتحدّث عن المساواة مع الرجال في الرياضة 4:09 دقيقة مقابلة "عاطفية" مميزّة لجورجينيو مع والدته 13:10 دقيقة فرانتشيسكا بيتشينيني في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:32 دقيقة مشاركة نسوية فاعلة في الإعداد لاستضافة مونديال قطر