أليغري يُشيد بأنشيلوتي من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 21:24 0:45 دقيقة شكر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على الأداء الذي قدّمه فريقه أمام مانشستر سيتي منوّهًا أن أنشيلوتي يعتبر مديراً فنياً من الفئة الكلاسيكية. مقابلات ريال مدريد يوفنتوس ماسيميليانو أليغري كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة مورينيو يتحدث عن وصول روما لنهائي دوري المؤتمر 3:05 دقيقة فينورد يتعادل مع مرسيليا ويتأهل إلى النهائي 3:55 دقيقة غلاسكو رينجرز يُطيح بلايبزيغ ويصعد للنهائي 1:59 دقيقة روما يتجاوز عقبة ليستر سيتي ويبلغ النهائي 3:26 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يتخطّى وست هام ويبلغ النهائي 10:54 دقيقة الأرجنتين وإنكلترا.. التحضيرات والتطلّعات 0:45 دقيقة أليغري يُشيد بأنشيلوتي 1:13 دقيقة نادال يبلغ ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة 5:21 دقيقة المنتخب الفرنسي ينشد الدفاع عن لقبه في مونديال قطر 4:36 دقيقة الجماهير تلتقط صوراً تذكارية مع كأس العالم