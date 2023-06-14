ألمانيا تنتظر بشغف يورو 2024 من قبل beIN SPORTS June 14, 2023 21:45 1:08 دقيقة أكد المستشارُ الألماني أولاف شولتس أن بلادَه تنتظر بشغف كبير انطلاقَ بطولة أوروبا بعد سنة من الآن فيما رأى فيليب لام، مديرُ البطولة، أن المنافسة تعتبر فرصة عظيمة لتدارك العديد من الأمور على أكثرَ من صعيد. تقارير إخبارية يورو 2024 -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة ألمانيا تنتظر بشغف يورو 2024 0:31 دقيقة الأمينة العامة للفيفا ستغادر منصبها بنهاية العام 0:50 دقيقة انطلاق الميركاتو الصيفي المحلّي في "البريميرليغ" 0:40 دقيقة كولن يتعاقد مع لوكا فالدشميت على سبيل الإعارة 1:28 دقيقة رود خوليت يتحدّث عن مواجهة هولندا وكرواتيا 0:52 دقيقة حرمان مشجع لتوتنهام من دخول الملاعب لمدة 3 أعوام 0:42 دقيقة ريال مدريد يوقع رسمياً مع بيلينغهام 2:41 دقيقة منتخب مصر يواجه نظيره الغيني في المغرب 0:34 دقيقة موريس ستاين مدرّبًا جديدًا لآياكس 1:22 دقيقة جيرو: برلسكوني قدم الكثير لميلان