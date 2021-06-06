وسجل هدف الفوز الغالي لوكاس نميتشا 49.

وجاء هدف الفوز للـ"مانشافت" بعد أربع دقائق من انطلاقة الشوط الثاني، حيث تمكن ريدل باكو من صنع تمريرة بينية لنميتشا الذي هيأ الكرة وسددها في شباك الحارس ديوغو كوستا (49).

ويلعب نميتشا في مانشستر سيتي الإنكليزي، لكنه أعير لأندية عدة، آخرها أندرلخت البلجيكي.

وهذا اللقب الثالث لألمانيا في تاريخها بعد 2009 و2017.

ورفع نميتشا رصيده التهديفي في البطولة إلى أربعة أهداف، ليتوج بلقب هداف المسابقة القارية.

في المقابل، أخفق منتخب البرتغال في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما واصل مسلسل فشله في المباريات النهائية للبطولة، التي خسرها للمرة الثالثة بعد 1994 و 2015.

وتحتل إسبانيا صدارة ترتيب المنتخبات الأكثر فوزاً باللقب برصيد بـ5 مرات، أما المانشافت فقد انفرد بالمركز الثالث.