ديوغو كابرال افتتحَ التسجيل عند الدقيقةِ التاسعة بعد تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها، فيما جاء الرد عن طريقِ ْوكو بعد كرة عرضية استغلها بنجاح عند الدقيقة الثلاثين، قبل أن يقلب دال الطاولة على سبورتينغ ويحرز هدف التقدم بكرةٍ متقنة سجلها عند الدقيقة السادسة والثلاثين.

لكن إصرار النادي البرتغالي جعله يتحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة الثامنة والأربعين سجلها تشيكو لامبا، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحتكم الفريقان إلى ركلاتِ الترجيح التي مالت كفتها لصالح ألكمار بأربع ركلات لثلاث.

هذا وسيلاقي ألكمار في النهائي هايدوك سبْليت الكرواتي الذي تغلب على ميلان بثلاثة أهداف لهدف.

الفريق الكرواتي انتظر حتى الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عن طريق لاعبه جيري فرشيتش في الدقيقة الحادية والخمسين وضاعف زميلُهُ روكاس بوكشتاس النتيجة للفريق الكرواتي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والستين.

المد الهجومي للفريق الكرواتي تواصل حيثُ نجح سيمون هرغوفيتش في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة السادسة والسبعين فيما سجل كيفن زيرولي هدف ميلان الوحيد في الدقيقة الثالثة والثمانين.

