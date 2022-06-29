المنتخب المغربي افتتح التسجيل عن طريق عثمان بوخريص قبل أن يتمكن زميله عبد الله ريحاني من إضافة الهدف الثاني ليتكبد المنتخب الجزائري أول خسارة له في المجموعة بعد فوزه في المباراة الأولى على إسبانيا بهدف دون مقابل.

