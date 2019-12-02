متابعة: مازن الريس

ولاقى إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز لاعب منتخب قطر ونادي السد أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب آسيوي، إشادة واسعة من قبل العديد من الشخصيات الاعتبارية ورفاقه وبعض الإعلاميين البارزين.

واحتل وسم أكرم عفيف المرتبة الثانية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت في قطر خلال أقل من ساعتين بقرابة ألفي تغريدة، خلف مباراة قطر والإمارات الحاسمة بشأن التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر.

وكان الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية من أوائل من قاموا بتهنئة أكرم عفيف بالجائزة في حسابه الرسمي على تويتر مباركاً له وللرياضة القطرية.

من جهته قال الإسباني تشافي هرنانديز مدرب السد في تصريح نقله حساب الزعيم على تويتر: أكرم عفيف يستحق جائزة أفضل لاعب في آسيا بعد ما قدمه مع المنتخب والنادي وسعيد لتحقيقه الجائزة".

وانهالت التغريدات القادمة من زملاء أكرم عفيف في منتخب قطر ونادي السد، إذ قال عبد الكريم حسن المتوّج بالجائزة نفسها في العام الفائت: "الجائزة قطرية للسنة الثانية على التوالي، ألف مبروك لأخي أكرم عفيف أفضل لاعب آسيوي في 2019".

فيما أعاد عاصم ماديبو تغريدة أكرم عفيف التي شكر بها رفاقه على الدعم كاتباً: "الأفضل".

وبدورها هنأت مؤسسة أسباير زون التي تخرج منها أكرم عفيف صاحب الـ23 عاماً: "مبروك يا بطل".

ولم تنس رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" المباركة لأكرم عفيف: "تهانينا للقطري أكرم عفيف، اللاعب السابق لنادي سبورتينغ خيخون، تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019".

تهانينا للقطري "أكرم عفيف" @akramafif_ اللاعب السابق لنادي "سبورتينغ خيخون" @RealSporting تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019 🥇🏆🇶🇦#LaLiga pic.twitter.com/iXAbOvIdMP — LaLiga (@LaLigaArab) December 2, 2019



وأشاد الإعلامي أيمن جادة بالحفل الذي نظمه الاتحاد الآسيوي والتتويج الذي حصده أكرم عفيف مذكراً بأن الجائزة ظلّت عربية منذ 2014 وقطرية للمرة الثالثة تاريخياً.

واستحق أكرم عفيف الجائزة التي نالها عقب منافسة مع حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند (بيرسبوليس) والمدافع الياباني تومواكي ماكينو (أوراوا)، خاصة وأنّه كان أفضل صانع ألعاب في كأس أمم آسيا التي توّجت بها قطر لأول مرة في تاريخها.