أكرم عفيف في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في آسيا



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة قائمة المرشحين من أجل الفوز بالجوائز السنوية 2019 في هونغ كونغ، إذ سيتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا كل من صانع الألعاب القطري أكرم عفيف وحارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند والمدافع الياباني تومواكي ماكينو.

وأسهم أكرم عفيف بشكل كبير في فوز منتخب قطر ببطولة كاس آسيا التي جرت أوائل السنة الحالية في الإمارات، كما لعب دوراً مؤثراً في وصول فريقه السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويتطلع عفيف للحفاظ على الجائزة بين اللاعبين العرب بعدما فاز مواطنه عبد الكريم حسن بها السنة الفائتة وسبقه السوري عمر خريبين وقبلهما الإماراتيين عمر عبد الرحمن (2016) وأحمد خليل (2015) وناصر الشمراني (2014).



وأكّد موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت أنّ حفل توزيع الجوائز السنوي سيقام في الثاني من كانون الأول/ديسمبر في مركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ.



وسيكون سون هيونغ مين نجم توتنهام الإنكليزي المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة خاصة عقب وصوله مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وسط منافسة من الإيراني سردار أزمون والياباني ماكوتو هاسيبي.

كما نشر الاتحاد الآسيوي في موقعه الرسمي القوائم المختصرة لجميع جوائزه وهي:



المرشحون للفوز بالجوائز السنوية 2019

جائزة أفضل لاعب

الرجال

علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)

تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)

أكرم عفيف (السد، قطر)

السيدات

لي يينغ (غوانغدونغ هويجون، الصين)

اشالاتا ديفي (سيثو، الهند)

ساكي كوماغاي (، نادي أولمبيك ليون واليابان)

جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا

سردار أزمون (إيران)

ماكوتو هاسيبي (اليابان)

سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل لاعب لكرة الصالات

مهدي جاويد (إيران)

تومواكي يوشيكاوا (اليابان)

يوشي سيكيغوتشي (اليابان)

جائزة أفضل لاعب شاب

السيدات

كارلي روزتباكت (أستراليا)

وانغ لينلين (الصين)

جون ايندو (اليابان)

الرجال

هيروكي آبي (اليابان)

لي كانغ-اين (كوريا الجنوبية)

دوان فان هاو (فيتنام)

جائزة أفضل مدرب

السيدات

كاتايون خوسروار (إيران)

اساكو تاكاكورا (اليابان)

نوينغروتاي سراثونغفيان (تايلاند)

الرجال

تسويوشي اوتسوكي (اليابان)

غو اويا (اليابان)

تشونغ جونغ-يونغ (كوريا الجنوبية)

جائزة أفضل اتحاد وطني

متطور

الاتحاد الإيراني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم

صاعد

الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

طامح

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد المنغولي لكرة القدم

الاتحاد اليمني لكرة القدم

جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين

الاتحاد المتطور

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

الاتحاد الماليزي لكرة القدم

الاتحاد الصاعد

اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم

الاتحاد الهندي لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

الاتحاد الطامح

اتحاد بروناي لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم



