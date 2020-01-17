أكرم عفيف: "أسعدنا جماهيرنا بعرض ممتع" من قبل beIN SPORTS January 17, 2020 19:05 1:09 دقيقة نوّه صانع ألعاب نادي السد وأفضل لاعب في آسيا 2019، أكرم عفيف، بالعرض الهجومي الممتع الذي قدّمه صحبة زملائه اللاعبين والذي خوّل لهم رفع لقب كأس قطر في مباراة من جانب واحد أمام الدحيل (4-0). السد كأس قطر أكرم عفيف -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة المنتخب السعودي يحقق فوزاً سهلاً على أستراليا 0:33 دقيقة ناصر العطية يتحدث عن رالي داكار ويعد الجماهير 1:09 دقيقة أكرم عفيف: "أسعدنا جماهيرنا بعرض ممتع" 0:35 دقيقة مباريات الفرق الإيرانية في الأبطال على أرض محايدة 0:38 دقيقة مدرب ليغانيس متفاجئ من انتقال يوسف النصيري 1:09 دقيقة الاتحاد العراقي يوافق على تقديم استقالته 1:17 دقيقة "كيمو" يتحدث عن تحرّر السد من الضغوط 1:56 دقيقة بونجاح يكشف سر عودة السد وحكاية الهدف الثاني؟ 1:01 دقيقة كأس قطر - مراسم تتويج نادي السد بلقبه الثاني 0:26 دقيقة باير ليفركوزن يجدد عقد مدربه لغاية 2022