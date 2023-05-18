أكرد وبن رحمة في لقاء خاص بعد الوصول لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي من قبل beIN SPORTS May 19, 2023 00:22 2:27 دقيقة أكّد كل من المغربي نايف أكرد والجزائري سعيد بن رحمة تركيزهما على الخطوة المقبلة بعد تأهل فريقهما وست هام الإنكليزي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. مقابلات وست هام يونايتد سعيد بن رحمة دوري المؤتمر الأوروبي نايف أكرد -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة السعادة تغمر أكرد وبن رحمة بعد الوصول للنهائي 1:45 دقيقة مورينيو يتحدث عن صعوبة الوصول إلى النهائي 5:41 دقيقة فيورنتينا ينتفض ويتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر 5:12 دقيقة إشبيلية يضرب موعداً مع روما في النهائي 3:20 دقيقة وست هام إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2:07 دقيقة روما مورينيو في نهائي الدوري الأوروبي 0:52 دقيقة آرسنال يمدد عقد حارسه رامسديل حتى عام 2028 0:31 دقيقة مدفيديف إلى نصف نهائي دورة روما 0:34 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يوقف كلوب لمباراتين 0:30 دقيقة هالاند ودي بروين في القائمة النهائية للجائزة