أكاديمية يوفنتوس في قطر تشهد إقبالاً متزايداً من قبل beIN SPORTS March 27, 2022 14:14 3:53 دقيقة بالرغم من حداثة نشأتها التي لا تتجاوز أشهراً قليلة بين أكاديميات الأندية العالمية في بلد المونديال، غير أن أكاديمية يوفنتوس لكرة القدم في قطر نجحت في استقطاب العشرات من كافة الأعمار للانضمام لواحدة من أكثر الأندية شعبية في العالم. تقارير إخبارية أكاديمية يوفنتوس -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة البرازيل تستعد لمواجهة بوليفيا 0:42 دقيقة كندا لحسم تأهلها إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:53 دقيقة أكاديمية يوفنتوس في قطر تشهد إقبالاً متزايداً 1:05 دقيقة كل ما تود معرفته عن موعد قرعة كأس العالم 0:46 دقيقة مودريتش يتحدث عن أهمية ودية كرواتيا وسلوفينيا 0:56 دقيقة بروكلين يُلحق بميامي خسارته الرابعة توالياً 0:49 دقيقة فيفا يطلق مشروع كرة القدم من أجل المدارس في قطر 5:33 دقيقة هولندا تغلب الدنمارك ودّياً في ليلة تألّق إريكسن 3:56 دقيقة فوز مثير للمنتخب الإسباني على ألبانيا 0:28 دقيقة الإنكليزي جوردن يتصدر ترتيب بطولة قطر ماسترز