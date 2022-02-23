وشهدت المباراة بين صاحب الأرض فريق نويفا كونسي بسيون وضيفه مونيسيبال دخول أفعى إلى أرضية الملعب، الأمر الذي فرض حالةً من الخوف والفوضى بين صفوف اللاعبين قبل أن يتم التعامل مع الوضع من قبل العاملين في الاستاد ورجال الأمن ليتم التقاط الأفعى واستئناف المباراة بعد توقفها لثماني دقائق.

