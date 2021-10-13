أصوات فرنسية تشير إلى أحقية بنزيمة بالتتويج بالكرة الذهبية من قبل beIN SPORTS October 13, 2021 15:14 4:09 دقيقة مع اقتراب موعد الحسم بشأن الفائز بالكرة الذهبية تتصاعد الأصوات في فرنسا المطالبة بأحقية الفرنسي كريم بنزيمة للتتويج بهذه الجائزة بعد موسمه الكبير مع ريال مدريد والعودة الموفقة له مع الديوك. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي الكرة الذهبية ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة الصدّيـق: "أزمة المرّيخ قد تـصبح أزمة سياسية" 0:41 دقيقة العطية بطلاً لرالي المغرب للمرة السادسة 0:45 دقيقة إشبيلية يستأنف تدريباته وينتظر انضمام الدوليين 0:49 دقيقة ماركوس يورنتي يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد 4:09 دقيقة أصوات فرنسية تشير إلى أحقية بنزيمة بالكرة الذهبية 0:56 دقيقة برشلونة يأمل في استعادة خدمات ديمبيلي وأغويرو 0:54 دقيقة أماندا ستافـيلي تزور مقر تدريبات نيوكاسل 0:54 دقيقة تاباريز يؤكد على صعوبة تصفيات أميركا الجنوبية 1:20 دقيقة المنتخب البرازيلي يستعد لمواجهة أوروغواي 0:56 دقيقة زفيريف يتفوّق على موراي وتأهل صعب لتسيتسيباس