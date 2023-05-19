أشبال الأطلس يتأهبون لخوض النهائي أمام السنغال من قبل beIN SPORTS May 19, 2023 12:21 3:06 دقيقة يخوض المنتخب المغربي تحت 17 عاماً نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين التي تحتضنها الجزائر. ويسعى أشبال المدرب سعيد شيبا للإطاحة بالمنتخب السنغالي الذي يعد واحداً من أفضل المنتخبات القارية حالياً. تقارير إخبارية كأس أمم إفريقيا للناشئين -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة شفيونتيك تؤكد مشاركتها في بطولة رولان غاروس 2:45 دقيقة توتنهام يعلن رحيل لاعبه "مورا" نهاية الموسم الجاري 2:42 دقيقة التنافس على أشدّه لاستضافة نهائي مونديال 2026 1:33 دقيقة رالي الأردن الدولي ينطلق من منطقة البحر الميت 0:54 دقيقة "كاف" يكشف عن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 3:06 دقيقة أشبال الأطلس يتأهبون لخوض النهائي أمام السنغال 0:38 دقيقة ناشئو بوركينا فاسو يحصدون المركز الثالث 2:38 دقيقة الترجي يسعى لتقديم مواجهة قوية أمام مستضيفه الأهلي 2:45 دقيقة الأهلي يكمل استعداداته لمواجهة العودة أمام الترجي 1:10 دقيقة سيدات فولفسبورغ يتوجن بلقب كأس ألمانيا