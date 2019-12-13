وفي حال نال الجاران شرف تنظيم المونديال ستكون المرة الأولى التي تقام فيها المسابقة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.. فيما أبدت دول أخرى رغبتها في احتضان مونديال السيدات على غرار بلجيكا واليابان والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وجنوب إفريقيا.. مع احتمال تقدم الكوريتين الشمالية والجنوبية أيضا بملف مشترك.. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي عن البلد المنظم في مايو المقبل

