بلغ المنتخب الأسترالي ربع نهائي كاس آسيا تحت ثلاثة وعشرين عاماً بعد فوزه على نظيره الأردني بهدف دون رد

ويدين المنتخب الأسترالي للاعبه رامي نجارين والذي نجح في خطف هدف الفوز من ركلة جزاء مانحاً منتخب بلاده بطاقة التأهل وصدارة المجموعة الثانية.

في المجموعة ذاتها، تأهل أيضا المنتخب العراقي بفوزه على نظيره الكويتي بثلاثة اهداف لواحد ليحل ثانياً خلف المنتخب الأسترالي.

وسجل أهداف المنتخب العراقي كل من منتظر محمد، ومؤمل عبد الرضا، إضافة إلى محمد الباقر كريم، فيما سجل يوسف الرشيدي هدف الكويت الوحيد، ليرتقي المنتخب العراقي إلى وصافة المجموعة ببلوغه النقطة الخامسة.

